Нафта дешевшає

Ціни на нафту демонструють негативну динаміку у п`ятницю після публікації у четвер слабких тижневих даних по американському ринку праці, що викликали сумнів у стійкості відновлення економіки США, свідчать дані торгів.

Як повідомляє РІА «Новости», вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку станом на 08.50 мск знизилася на 0,23 долара, або на 0,27% - до 86,13 долара за барель. Ціна березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent скоротилася на 0,04 долара, або на 0,04% - до 102,55 долара за барель.

За даними Мінпраці США, кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень, що завершився 12 лютого, збільшилася на 25 тисяч і склала 410 тисяч, що значно перевершило прогнози аналітиків.

Крім того, учасники торгів зберігають песимізм після виходу даних Міненерго США про те, що запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 11 лютого, збільшилися на 860 тисяч барелів, бензину - на 200 тисяч барелів.