Аварію у Дніпровському районі обіцяють ліквідувати до 11 години

Аварійні бригади АТ „Київенерго” планують до 11 години 18 лютого завершити роботи зі зварювання магістральної труби, яку прорвало учора у Дніпровському районі Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС у м.Києві, магістральну трубу системи опалення Д-300 мм прорвало за адресою вул. Чудновського, 2. Для проведення ремонтно-відновлювальних робіт проведено поетапне відключення подачі гарячої води та теплопостачання.

Дана магістральна труба забезпечувала безперебійне постачання гарячої води та опалення на 53 об’єкти району, з них: 41 - житлові будинки, 5 – адміністративні об`єкти, 3 - дитячі садочки (без нічного перебування), 4 – загальноосвітні школи (без нічного перебування).

З 17-ої години силами 6 аварійних бригад АТ „Київенерго” з залученням допоміжної техніки проводяться аварійно-відновлювальні роботи зі зварювання магістральної труби.

Орієнтовний час повного закінчення ремонтних робіт - 11:00 18 лютого.

На місці події працює оперативна група столичного МНС, на чолі з заступником начальника ГУ МНС Олегом КОСТЕНКОМ.