Аварію у Дніпровському районі обіцяють ліквідувати до 11 години
53 об’єкти були без тепла
Аварійні бригади АТ „Київенерго” планують до 11 години 18 лютого завершити роботи зі зварювання магістральної труби, яку прорвало учора у Дніпровському районі Києва.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС у м.Києві, магістральну трубу системи опалення Д-300 мм прорвало за адресою вул. Чудновського, 2. Для проведення ремонтно-відновлювальних робіт проведено поетапне відключення подачі гарячої води та теплопостачання.
Дана магістральна труба забезпечувала безперебійне постачання гарячої води та опалення на 53 об’єкти району, з них: 41 - житлові будинки, 5 – адміністративні об`єкти, 3 - дитячі садочки (без нічного перебування), 4 – загальноосвітні школи (без нічного перебування).
З 17-ої години силами 6 аварійних бригад АТ „Київенерго” з залученням допоміжної техніки проводяться аварійно-відновлювальні роботи зі зварювання магістральної труби.
Орієнтовний час повного закінчення ремонтних робіт - 11:00 18 лютого.
На місці події працює оперативна група столичного МНС, на чолі з заступником начальника ГУ МНС Олегом КОСТЕНКОМ.