У Херсоні прихильники КПУ вимагають дешевої гречки й націоналізації
Мітинг на центральній площі
У центрі Херсона близько 100 прихильників Комуністичної партії України вимагають від влади знизити ціну на гречку й провести націоналізацію великих підприємств області.
Як передає кореспондент УНІАН, мітинг проходить на центральній площі міста - площі Свободи, перед монументом В.Леніну.
У мітингу здебільшого беруть участь люди похилого віку. Мітингувальники прийшли з прапорами й іншою партійною символікою КПУ. Представники комуністів закликають громадян захищати права трудового народу. Мітингувальники стоять з транспарантами: «Даєш народу дешеву гречку!», «Віддати державі ХМЗ», «Відновити бавовняний комбінат і аеропорт», «Ми проти пенсійної реформи!» і т.д.
Виступаючі на мітингу пропонують засівати гречкою великі території в Каховському районі під зрошування з Каховського магістрального каналу.
Мітинг охороняють співробітники міліції.
Станом на 17.00 мітинг триває.
Як повідомляв УНІАН, 17 лютого Верховна Рада відмінила раніше ухвалене рішення про повернення в державну власність цілісного майнового комплексу товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод".
Прийнятий Верховною Радою 4 листопада 2010 року Закон України "Про повернення в державну власність цілісного майнового комплексу товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод" був ветований Президентом.
Президент запропонував відхилити цей закон як прийнятий Верховною Радою всупереч Конституції України. За подолання вето проголосували 126 депутатів із 412, зареєстрованих у сесійному залі, а пропозиція Президента набрала 206 голосів депутатів з 411, зареєстрованих у сесійному залі.
Оскільки ніякого позитивного рішення не було ухвалено, закон автоматично вважається відхиленим.