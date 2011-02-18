У Херсоні прихильники КПУ вимагають дешевої гречки й націоналізації

У центрі Херсона близько 100 прихильників Комуністичної партії України вимагають від влади знизити ціну на гречку й провести націоналізацію великих підприємств області.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг проходить на центральній площі міста - площі Свободи, перед монументом В.Леніну.

У мітингу здебільшого беруть участь люди похилого віку. Мітингувальники прийшли з прапорами й іншою партійною символікою КПУ. Представники комуністів закликають громадян захищати права трудового народу. Мітингувальники стоять з транспарантами: «Даєш народу дешеву гречку!», «Віддати державі ХМЗ», «Відновити бавовняний комбінат і аеропорт», «Ми проти пенсійної реформи!» і т.д.

Виступаючі на мітингу пропонують засівати гречкою великі території в Каховському районі під зрошування з Каховського магістрального каналу.

Мітинг охороняють співробітники міліції.

Станом на 17.00 мітинг триває.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого Верховна Рада відмінила раніше ухвалене рішення про повернення в державну власність цілісного майнового комплексу товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод".

Прийнятий Верховною Радою 4 листопада 2010 року Закон України "Про повернення в державну власність цілісного майнового комплексу товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод" був ветований Президентом.

Президент запропонував відхилити цей закон як прийнятий Верховною Радою всупереч Конституції України. За подолання вето проголосували 126 депутатів із 412, зареєстрованих у сесійному залі, а пропозиція Президента набрала 206 голосів депутатів з 411, зареєстрованих у сесійному залі.

Оскільки ніякого позитивного рішення не було ухвалено, закон автоматично вважається відхиленим.