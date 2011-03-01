У Лівії на сьогодні залишаються 500-600 українців

На сьогодні у Лівії залишаються 500-600 українських громадян, які з тих або інших причин не бажають повертатися в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«В Лівії, за нашими уточненими підрахунками, наразі перебуває близько 500-600 громадян нашої держави, які з тих чи інших причин не виявляють бажання повернутися в Україну», - зазначив він.

Водночас О.ДИКУСАРОВ зауважив, що попередні дані, за якими у Лівії можливо перебували 2500-3000 українців, були перебільшеними.

При цьому речник МЗС України наголосив, що на сьогодні перший етап евакуації українських громадян в Лівії успішно завершено, на Батьківщину повернулися загалом 387 українців.

Крім того, українським військово-транспортним літаком з Лівії було евакуйовано також 166 іноземних громадян.

Водночас О.ДИКУСАРОВ зазначив, що МЗС України спільно з іншими відомствами опрацьовує тактику і стратегію шляхів подальшої можливої евакуації українців з Лівії.

Як також підкреслюють в МЗС України, ситуація в цій державі залишається напруженою з тенденцією до ускладнення.