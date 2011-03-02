Церква радить українкам не святкувати 8 березня

Українська православна церква - проти того, аби українці святкували Міжнародний жіночий день 8 березня у перший тиждень Великого посту, сказав архієпископ Луцький та Волинський Михаїл.

"Ми благословляємо наших вірян на жінок звертати увагу кожен день, а не лише один раз на рік. Бо 8 Березня це швидше щось таке: прийшов і відкупився. Ми кожен день повинні шанувати материнство та жіноцтво, як таке", - цитує священнослужителя ТСН.

Якщо чоловікам так хочеться приділити жінкам більше уваги, то владика порадив відзначати релігійні та всеукраїнські свята, які возвеличують жінку як матір.

"Наприклад, є державне свято - День матері, або ж свято жінок-мироносиць. Я не вважаю, що потрібно робити багато ажіотажу навколо 8 Березня. Тим більше, що тлумачення цього свята є дуже різним. Не потрібно в перший тиждень посту собі щось вигадувати, щоб потім гадати добре це чи погано", - сказав владика Михаїл.

Архієпископ вкотре закликав дотримуватися Великого посту, і якщо ж чоловіки все-таки планують привітати жінок, дарувати їм подарунки чи робити сюрпризи, то краще це зробити напередодні - у неділю (6 березня – останній день Масляної, у понеділок починається Великий пост, який триватиме до Великодня).

Нагадаємо, проти святкування 8 березня виступило також молодіжне об`єднання "Граніт" у Львові. Активісти закликали замислитися, чи варто продовжувати традицію цього святкування, якщо зважити, що першопочатково, наприкінці ХІХ століття, 8 березня і в Західній Європі, і в США було днем громадських виступів повій.