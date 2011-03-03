Папа Римський зняв із євреїв звинувачення у загибелі Христа

Папа Римський Бенедикт XVI у книзі «Ісус з Назарету» зняв з євреїв провину за загибель Христа.

Понтифік оприлюднив витримки зі своєї нової книги «Ісус з Назарету», в якій знімає з євреїв провину за загибель месії.

Для доказу їхньої невинності, понтифік використовує метод теологічного аналізу біблійних текстів і роз`яснює неспроможність колишніх інтерпретацій, результатом яких стали антисемітизм і постійні переслідування народу Книги.

У цій книзі понтифіка — розповідається про ранні роки життя Ісуса Христа і про його вчення. У другій частині буде описано другу половину життя месії, його смерть і воскресіння.

Нагадаємо, у липні 2010 року повідомлялося, що Папа Римський Бенедикт XVI став автором дитячої книги Друзі Ісуса (Gli amici di Gesu), яка розповідає дітям про 12 апостолів і святого Павла.

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