У Києві під час гри в «російську рулетку» застрелився чоловік

Вчора в Києві під час гри в «російську рулетку» застрелився молодий чоловік.

Як повідомила УНІАН прес-офіцер Голосіївського райуправління столичної міліції Юлія МУСТОШ, інцидент стався близько о 22.00 в кафе-барі «Емма».

За її словами, компанія із п’яти чоловіків віком від 30 до 40 років відпочивала в цьому закладі. В якийсь момент один із чоловіків запропонував друзям зіграти в «російську рулетку», але ті відмовились. Тоді він дістав револьвер, залишив у ньому лише один набій, решту вилучивши. Після цього чоловік крутнув барабан, приставив ствол револьвера до скроні та натиснув на спусковий гачок. “Пролунав постріл і молодий чоловік рухнув на підлогу», - зазначила Ю.МУСТОШ.

За її словами, наразі з’ясовується, звідки в чоловіка зброя.

Як встановлено, загиблий є киянином, проживав один.

Вирішується питання, чи порушувати кримінальну справу. Однак, як зазначили в міліції, швидше за все, справу порушено не буде, оскільки цей випадок підпадає під кваліфікацію самогубство.