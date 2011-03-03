На Сумщині на вокзалі затримали чоловіка з мінами

У Сумській області чоловік прийшов на Роменський залізничний вокзал із великою сумкою, в якій знаходилися мінометні міни.

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків із громадськістю УМВС України в Сумській області, побачивши співробітників міліції, чоловік підійшов до них і віддав свою ручну поклажу. Після цього він хотів залишити перон, але був затриманий.

Міліціонери виявили в сумці три 50-мм мінометні міни часів Великої Вітчизняної війни.

Небезпечний вантаж знешкоджували піротехніки МНС, а його походження з'ясовують правоохоронці.