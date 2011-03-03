Половина всіх шлюбних угод в Україні укладається в Києві

Протягом 19 років існування в Україні інституту шлюбного контракту, великого поширення такі договори так і не набули. Зокрема, протягом семи років дії Сімейного кодексу України, який визначив поняття, зміст та правила укладання шлюбного договору, цією можливістю в країні скористалося лише близько 6 тис. подружніх пар. З них у 2010 році нотаріусами було посвідчено трохи більше 1 тис. шлюбних договорів.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, заявив міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ з посиланням на статистичну звітність Мін’юсту щодо вчинених нотаріальних дій.

Так, у 2004 році (з набранням чинності Сімейним кодексом) в країні було укладено 476 шлюбних договорів, у 2005 році – 687, у 2006 році – 917, у 2007 році – 1263, у 2008 році – 1029, у 2009 році – 942, у 2010 році – 1037.

При цьому, майже половина таких договорів укладається у Києві. Наприклад, у 2009 році в столиці було укладено 357, а у 2010 році – 417 шлюбних договорів. Водночас у Київській області торік було укладено лише 28 шлюбних договорів.

В окремих регіонах у 2010 році кількість шлюбних договорів взагалі рахувалася одиницями. Наприклад, у Кіровоградській області торік було укладено лише 2 шлюбні договори, у Миколаївській області – 6 договорів, у Чернігівській, Сумській та Івано-Франківській областях – по 8 договорів, у Волинській, Херсонській і Тернопільській – по 11 договорів, У Житомирській, Рівненській та Черкаській областях – по 13 договорів, у Чернівецькій області – 14 договорів,, у Хмельницькій і Луганській областях - по 16 договорів, у вінницькій області – 18, у Закарпатській області – 19.

Трохи більше шлюбних договорів протягом 2010 року було укладено у Полтавській області та Криму – по 33, у Запорізькій області – 37, у Львівській області – 43, у Донецькій області – 44, у Харківській області – 64, у Дніпропетровській області – 71, в Одеській області – 75.

Для порівняння, протягом 2010 року в Україні було зареєстровано понад 300 тисяч шлюбів.

Як свідчить нотаріальна практика, часто шлюбні договори укладаються подружніми парами, де один з подружжя є іноземцем. Трапляються випадки, коли бажання укласти шлюбний договір виявляють пари, що прожили у шлюбі вже не один рік.

*** Інститут шлюбного контракту з’явився в Україні у 1992 році з внесенням доповнень до Кодексу про шлюб та сім’ю. На сьогодні поняття, зміст, правила укладання та розірвання шлюбного договору визначені главою 10 Сімейного кодексу України, який набув чинності 1 січня 2004 року.

Шлюбним договором регулюються майнові відносини між подружжям, визначаються їхні майнові права та обов`язки. Сторони можуть домовитися про можливий порядок поділу майна, у тому числі і в разі розірвання шлюбу тощо.

Шлюбний договір не може регулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між ними та дітьми.

Шлюбний договір може бути укладено особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжям. Договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується.