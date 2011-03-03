Фальшивомонетники використовували в «бізнесі» дітей-інвалідів

У Запоріжжі злочинна група фальшивомонетників використовувала для збуту підроблених банкнот дітей-інвалідів.

Про це повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Запорізького главку міліції.

У міліції зазначили, що факт виготовлення та збуту фальшивих грошових знаків було виявлено співробітниками служби боротьби з економічною злочинністю Хортицького району Запоріжжя.

Отримавши оперативну інформацію про те, що на території району з`явилися фальшиві банкноти, співробітники СБЕЗ провели комплекс оперативно-розшукових заходів, у результаті яких було встановлено місце виготовлення підроблених грошових знаків та їх розповсюджувачів, якими виявилися діти-інваліди.

"Підробки збували підлітки-інваліди, які мали з оборудки свій відсоток. Тонкий розрахунок на психологію працював безвідмовно: навіть у разі, коли висвічувалася справжня сутність "забарвленого папірця", в ошуканих людей просто не піднімалася рука на фізично неповноцінного підлітка, чим і пояснювалася відсутність заяв у міліції", - повідомили в ЦГЗ.

Проте, на сьогоднішній день усіх зловмисників, у яких лише в ході обшуку вилучили готові фальшивки й роздруковані заготовки купюр номіналом від 50 до 500 грн. на суму понад 50 тис. грн. і декілька заготовок 50-доларових банкнот, затримано.

Проти фальшивомонетників порушено кримінальну справу за ч.2 ст.199 Кримінального Кодексу України - "Виготовлення або збут підроблених грошей", що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Ведеться слідство.