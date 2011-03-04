У Львові створили міську раду церков

Представники духовенства ініціювали створення у Львові Ради церков. Міський голова Андрій САДОВИЙ підтримав цю ініціативу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, відбулась робоча зустріч міського голови з представниками духовенства. На зустріч були запрошені владика Венедикт (АЛЕКСІЙЧУК), владика Макарій (МАЛЕТИЧ), митрополит Львівський і Сокальський Димитрій (РУДЮК), архиєпископ Львівський Львівської єпархії УПЦ Августин (МАРКЕВИЧ), владика ФІЛАРЕТ, владика Леон МАЛИЙ, владика Ігор (ВОЗЬНЯК).

«Ми домовилися про створення церковної Ради, до якої входять всі наші християнські єпископи, щоб мати можливість вільно спілкуватися. У цьому форматі ми будемо спілкуватися із всіма конфесіями, які є місті. Всі християнські конфесії, всі віруючі мають працювати разом. Ми сьогодні тільки обговорювали питання, як буде працювати Рада. Робоча група має опрацювати більш детальний графік», - зазначив міський голова Львова.