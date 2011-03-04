Лозінському пробачили хуліганство

Прокуратура змінила завершальне звинувачення для всіх фігурантів справи про вбивство жителя Кіровоградської області Валерія Олійника. Головний обвинувачений – колишній нардеп Віктор Лозінський не відповідатиме за статтею за хуліганство, у нього залишилося тільки звинувачення у вбивстві з хуліганських спонукань, пише газета "Сегодня".

Крім того, зі справи повністю прибрали епізод про нібито викрадення Лозінським машини ВАЗ у 2008 році (ще до смерті Олійника).

Нове звинувачення читали дві години. За словами адвоката Віктора Грицюка, тепер він підготує свій виступ у відповідь прокуратурі, після чого в суді почнуться дебати. Наступне засідання пройде вже після свят, рішення очікується до кінця березня.

За словами колишнього начальника міліції Голованівського району Михайла Ковальського, після перекваліфікації його справи він уже не зможе обіймати певні посади.

Екс-прокурор району Євген Горбенко про своє нове звинувачення нічого не сказав – він виглядав сумнішим за всіх і весь час тримався руками за голову.