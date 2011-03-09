Світовий конгрес українців виступив із закликом до влади

Світовий конгрес українців (СКУ) закликає органи влади не закривати школи з українською мовою навчання.

Про це йдеться у заяві СКУ, переданій УНІАН.

“Світовий конгрес українців висловлює глибоку стурбованість у зв’язку із загрозою закриття в Луганській та Донецькій областях низки освітніх закладів з українською мовою навчання, зокрема українських шкіл №77 та №44 у Макіївці, №19 - в селищі міського типу Горняк, №3 - у Лисичанську, №15 - у Красному Лучі, №111 та Українського гуманітарного колегіуму в Донецьку, про що представлена інформація в українській пресі”, - сказано у документі.

В СКУ наголошують, що, “мотивуючи свої дії так званою оптимізацією шкільної мережі, браком фінансування та неукомплектованістю відповідних шкіл учнями, владні структури України планують закрити українські школи в Луганській та Донецькій областях. Це позбавить школярів права навчатися державною мовою”.

“Світовий конгрес українців закликає владні структури України припинити нищівний курс щодо україномовної освіти в Луганській та Донецькій областях та діяти згідно зі ст. 10 Конституції України, якою передбачено, що державною мовою в Україні є українська та що держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України”, – наголосив президент СКУ Евген ЧОЛІЙ.