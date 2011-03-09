Влітку на Андріївському узвозі відбудеться «Відкрита Ніч - Дубль 15»

У ніч з 24 на 25 червня на Андріївському узвозі у Києві відбудеться кінофестиваль «Відкрита Ніч - Дубль 15».

Як повідомляються на сайті кінофестивалю, за традицією, загальна програма складатиметься з двох частин – конкурсної та позаконкурсної. Тривалість загальної кінопрограми – шість годин. Всі фільми загальної кінопрограми братимуть участь у Конкурсі глядацьких симпатій.

Конкурсну частину загальної кінопрограми, як завжди, оцінюватиме журі на окремому засіданні з оголошенням результатів своєї роботи на світанку. Тривалість конкурсної частини кінопрограми – три години.

«Відкрита Ніч» також збиратиме короткометражні сценарії. Переможців сценарного конкурсу цього року буде оголошено на відкритті фестивалю.

«Відкрита Ніч – дубль 15» має попередню домовленість про трансляцію конкурсної частини кінопрограми на телеканалі ICTV одночасно з переглядом фільмів на фестивальному майданчику.

Водночас у прес-релізі зазначається, що протягом 15 років існування питання щодо фінансування фестивалю не покращується. Так само, як й організатори інших фестивалів, вони вимушені шукати альтернативні джерела. На сьогодні оргкомітету розглядає варіанти самофінансування, продажу квитків на фестиваль, комерційного розповсюдження фестивальних програм на інших майданчиках, враховуючи фінансові інтереси авторів фільмів.

Крім інших проектів, оргкомітету пропонує громадськості проект відтворення фестивалю на альтернативних майданчиках одночасно з роботою фестивалю на Андріївському узвозі. Першим на це запрошення відгукнувся «Музей Ідей» (м.Львів), де вже п’ятий рік відбувається кінофестиваль «КіноЛев».

*** Мета фестивалю “Відкрита ніч” – підтримати сучасне професійне, студентське та незалежне кіно вітчизняного виробника, яке глядач без додаткової аргументації та спеціальної інформації може визначити як українське.