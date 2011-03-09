Українського правозахисника не пустили до Білорусі

Українському правозахисникові Максиму Кицюку в середу було відмовлено у в'їзді до Білорусі, мовиться в повідомленні білоруського правозахисного центру "Весна". "Інцидент трапився о 3.20, під час перетину кордону на потязі "Київ - Мінськ", повідомляє РІА «Новости».

Як розповів колега Кицюка Антон Голобородько, співробітники Гомелського прикордонного загону відмову в пропуску через кордон аргументували тим, що правозахисникові заборонений в'їзд до Білорусі. За словами самого Кицюка, ніч він провів у камері, а вранці потягом "Санкт-Петербург - Київ" його відправили назад в Україну. Він пояснив, що при перевірці документів білоруські прикордонники з'ясували, що його прізвище числиться в базі даних з позначкою "В'їзд заборонено". Прикордонники направили запит до Мінська, інформація про статус "В'їзд заборонено" підтвердилась. Кицюк розповів, що коли його відправляли назад, на квитку був поставлений штамп "Депортовано".