Справу начальника управління КМДА передали прокуратурі

Слідчий відділ Управління Служби безпеки України у м. Києві завершив досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього начальника Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення столичної міської державної адміністрації.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в м.Києві, колишній посадовець звинувачується у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.210 (порушення законодавства про бюджетну систему) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

13 томів вказаної кримінальної справи з обвинувальним висновком направлені до прокуратури м. Києва для подальшої передачі до суду.

Як повідомляв УНІАН, столичне Контрольно-ревізійне управління за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міськдержадміністрації за період з 1 січня 2008 р. по 1 липня 2010 р. виявило порушень на загальну суму 53,8 млн. грн.