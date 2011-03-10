Експерт вважає, що ймовірність дефолту України перебільшена

Ймовірність дефолту за українським суверенним боргом перебільшена, більше того, останнім часом спостерігається тенденція до його істотного зниження.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН керівник аналітичного підрозділу групи компаній «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександр ВАЛЬЧИШЕН.

«У 2011-12 рр. ми чекаємо економічне зростання в діапазоні 4-5% на рік і поступове скорочення бюджетного дефіциту до 3% ВВП до кінця 2012 року. Отже, співвідношення держборгу і ВВП, як одного з ключових показників кредитоспроможності країни, має стабілізуватися», - відзначив експерт.

О.ВАЛЬЧИШЕН вважає, що ринок кредитних свопів (CDS) на суверенний борг може розглядатися як альтернатива кредитним рейтингам міжнародних рейтингових агентств, оскільки він працює практично без зупинок і швидше відображає настрій ринку щодо кредитної якості позичальника. Про це все частіше говорять на міжнародному ринку, де з недавніх часів вплив рейтингових агентств дещо знизився, особливо у зв`язку з невиправдано високими рейтингами окремих структурованих цінних паперів, які були в обігу на міжнародному ринку.

«Якщо порівнювати відносну динаміку котирувань CDS країн, схожих за економічним статусом, то з початку 2010 року і до сьогодні оцінка України як позичальника була найкращою за динамікою з усієї вибірки країн. Тобто премія за ризик за боргами України скоротилася максимально порівняно зі схожими за економічним статусом країнами. І ті, хто придбав суверенні єврооблігації України, виграли за даний проміжок часу більше, ніж ті, хто придбав, наприклад, єврооблігації Туреччини або Румунії», - наголосив експерт.

О.ВАЛЬЧИШЕН також відзначив, що Україна має доступ до приватних кредиторів, і це підтверджується нещодавніми розміщеннями єврооблігацій на 1,5 млрд. доларів, які проходили в умовах «перепідписки». «Тобто бажання кредиторів придбати облігації України було більшим, ніж готовність уряду брати даний борг», - пояснив експерт.

На думку О.ВАЛЬЧИШЕНА, на зниження ризику дефолту позитивно впливає також програма МВФ, у рамках якої Україна до кінця 2012 року одержить кредити на суму 12 млрд. доларів у разі реалізації економічних реформ. «Цього достатньо, щоб згладжувати шоки зовнішньої торгівлі або якихсь катаклізмів на міжнародному ринку капіталів», - відзначає він.

Як повідомляв УНІАН, Україна потрапила до списку 18 країн, яким загрожує дефолт. Відповідний перелік подібних країн оприлюднило американське видання Business Insider, повідомляє FundMarket.

У своїх оцінках, спираючись на дані Bloomberg і CMA Datavision, експерти виходили з розміру зовнішнього боргу, а також фінансової і політичної стабільності в країні.

Рейтинг очолює Венесуела, де скоротився видобуток нафти, унаслідок чого повернення урядом боргів тепер перебуває під запитанням.

На другому місці - Греція, де не припиняються заворушення населення у відповідь на заходи уряду з регулювання економіки, на третьому - Аргентина, де спостерігається висока інфляція.

На четвертому місці - Ірландія, де відчутні наслідки банківської кризи, на п`ятому - Португалія. Вона зобов`язана погасити борги на 20 мільярдів євро вже у 2011 році.

Україна посідає 6-е місце. Причини - великий розмір зовнішнього боргу і сповільнене зростання економіки.

Нагадаємо, що експерти Світового банку оцінили зовнішній борг України у 82% ВВП.