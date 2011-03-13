Янукович: від вас залежить збереження найкращих у світі чорноземів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що від сумлінної та наполегливої роботи працівників землевпорядної служби України залежить збереження і дбайливе використання земельних ресурсів та найкращих у світі чорноземів.

Про це йдеться в розміщеному на офіційному сайті глави держави привітанні з нагоди професійного свята – Дня землевпорядника.

Звертаючись до працівників землевпорядної служби України В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що саме їм довірено найбільше національне багатство країни – земля. “Ви є тією важливою ланкою, завдяки якій втілюється у життя стратегія аграрних реформ”, - зауважив глава держави.

Він підкреслив, що саме на працівників землевпорядної служби люди покладають свої надії і сподівання в успішному проведенні земельної реформи. “Від вашої сумлінної, наполегливої праці залежить збереження і дбайливе використання земельних ресурсів та найкращих у світі чорноземів”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ і побажав землевпорядникам добра, щастя, благополуччя, міцного здоров`я, невтомної енергії та нових трудових звершень.