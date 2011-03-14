Янукович доручив взяти під особливий контроль бензин і борошно

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду взяти під особливий контроль ситуацію з цінами на бензин та з постачанням борошна у регіони.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

За повідомленням, В.ЯНУКОВИЧ у понеділок провів робочу зустріч з Першим віце-прем‘єр-міністром України – міністром економічного розвитку і торгівлі України Андрієм КЛЮЄВИМ.

У ході зустрічі було обговорено два питання – ситуацію, що склалася на ринку нафтопродуктів та ситуацію на ринку борошна.

А.КЛЮЄВ поінформував Президента про заходи, які вжито на поліпшення ситуації. Зокрема, за словами Першого віце-прем‘єра, встановлено граничні ціни на бензин марки А-95 на рівні 9 грн. 50 копійок, для дизельного палива – на рівні 9 гривень.

Також А.КЛЮЄВ сказав, що з Аграрного фонду надано близько 400 тисяч тонн борошна, і на сьогодні всі регіони забезпечені цим продуктом повністю.

Президент поставив завдання тримати ці питання під контролем і не допустити надалі випадків, подібних тому, що мав місце у Луганській області, коли 5-6 березня безпідставно було зупинено один з місцевих хлібокомбінатів і внаслідок цього два міста області – Ровеньки і Свердловськ – не отримали хліба.