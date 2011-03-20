Бойко відвідає Дністровську ГАЕС

У вівторок, 22 березня, Дністровську ГАЕС (м.Новодністровськ, Чернівецька область) відвідає міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО, який проведе на ГАЕС розширену нараду щодо найближчих перспектив цього об’єкту і введення в експлуатацію другого гідроагрегату станції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції за підсумками року на своїй посаді повідомив голова Чернівецької ОДА Михайло ПАПІЄВ.

Він відзначив, що після катастрофи в Японії на АЕС в європейських країнах переглядають свої плани в сфері атомної енергетики, а тому значення і важливість таких об’єктів, як Дністровська ГАЕС зростає.

За його словами, цього року на будівництво Дністровської ГАЕС виділено 1 млрд. 900 тис. гривень. Кошти спрямовуються на виготовлення другого гідроагрегату станції, будівництво водосховища на 32 млн. м куб. – 500 млн. грн.

Також 60 млн. буде спрямовано на соціальну сферу Сокирянського району (де розташована станція) і міста Новодністровськ. М.ПАПІЄВ також додав, що введений в промислову експлуатацію перший гідроагрегат Дністровської ГАЕС знаходиться в енергетичній мережі країни і торік виробив 50 млн. кВт електроенергії.

М.ПАПІЄВ відзначив, що у 2012 році планується ввести в експлуатацію другий гідроагрегат, а у 2013 році – третій. "Коли ми матимемо три гідроагрегати, це буде найбільша в Європі гідроакумулююча станція, а коли здійснимо наступні етапи і будемо мати 7 гідроагрегатів, вона стане найбільшою в світі, – зауважив М.ПАПІЄВ. - Це буде об’єкт, завдяки якому нашу область сприйматимуть не тільки як край туристичних можливостей, а ще і як технологічно розвинений, індустріальний енергетичний край".