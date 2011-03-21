На Донеччині бракує 4 тисячі лікарів

У Донецькій області дефіцит лікарських кадрів перевищує 4 тисячі осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник начальника головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації Тамара ЦИГАНОК.

За її словами, кадрове забезпечення в лікувальних установах регіону на сьогоднішній день – «це найсерйозніша проблема, оскільки перспективи розвитку будь-якої системи значною міріою залежать від кадрового потенціалу». Крім того, що є дефіцит лікарів понад 4 тисячі осіб, питома вага працюючих лікарів пенсійного віку збільшилася вже майже до 30%.

Т.Циганок зазначила, що у зв`язку з тенденцією до зниження укомплектованості медичними кадрами, в області було збільшено цільовий напрям на навчання, вирішувалися питання забезпечення житлом, надбавки до заробітної плати, «проте, це не дало можливості збільшити загальну укомплектованість лікарями». Вона констатувала, що в галузі охорони здоров`я Донецької області і минулого року було відмічено подальше зниження укомплектованості медичними кадрами. Так, якщо в 2009 році медустанови регіону були в цілому укомплектовані лікарями на 74,7%, то в 2010 році - вже на 73,8%.

В той же час, Т.ЦИГАНОК повідомила, що за минулий рік дещо покращилася укомплектованість сільських лікувальних установ лікарськими кадрами і становить 62,6%.

За лікарськими спеціальностями найнижчою є укомплектованість фтизіатрами, патологоанатомами, дільничними терапевтами і педіатрами, повідомила перший заступник начальника головного управління охорони здоров`я Донеччини.