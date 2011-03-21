Почалися зйомки «Гобіта»

У Новій Зеландії із запізненням на рік розпочалися зйомки "Гобіта".

Як передає радіостанція «Эхо Москвы» з посиланням на Reuters, робота над проектом стартувала ще в 2007 році. Проте через нескінченні судові розгляди, насамперед, з приводу прав на екранізацію, серед спадкоємців Толкієна і Пітера ДЖЕКСОНА, котрий зняв трилогію "Володар кілець", підготовка до зйомок дуже затяглася.

Зараз бюджет кінострічки зріс до рекордних 500 мільйонів доларів. Вона може стати найдорожчою за всю історію Голлівуду.

Поява "Гобіта" в прокаті запланована на грудень 2012 року. Другий фільм з'явиться роком пізніше.