УГКЦ обирає нового главу Церкви

На Синоді єпископів Української греко-католицької церкви відбулося перше голосування за кандидатуру нового глави Церкви.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації УГКЦ, сьогодні у Брюховичах біля Львова розпочав свою роботу Виборчий синод єпископів УГКЦ, який обере нового главу УГКЦ.

У роботі Синоду, який очолює адміністратор УГКЦ владика Ігор (ВОЗЬНЯК), беруть участь 40 єпископів УГКЦ з України та з-за кордону (Західної Європи, США, Канади, Бразилії, Аргентини та Австралії).

Перше голосування відбулося під час першої сесії Синоду. Зазвичай потрібно отримати дві третини голосів, щоб бути обраним. Як відзначають в УГКЦ, після дванадцятьох безрезультатних голосувань главу Церкви обиратимуть простою більшістю. Коли вимога зменшується до абсолютної більшості, число кандидатів повинне бути зменшено до двох з найбільшою кількістю голосів.

Обраний буде мати два дні, щоб прийняти чи відхилити вибір. Відхилення вибору призведе до втрати цих прав, однак особа може бути переобрана.

“Обраний єпископ надішле власноручного листа до Римського Архиєрея для затвердження виборів. Після отримання затвердження він складає визнання віри й обітницю ревно виконувати свій уряд перед Синодом єпископів, а після проголошення його обрання буде проведено інтронізацію нового глави УГКЦ згідно з приписами літургічних книг, після чого він отримає повні права на свій уряд”, - пояснюють в Департаменті інформації УГКЦ.

Довідка УНІАН. Нещодавно Блаженніший Любомир ГУЗАР склав свої повноваження предстоятеля УГКЦ. 78-річний кардинал очолював українських греко-католиків з 2001 року. Незважаючи на те, що титул предстоятеля дається довічно, Любомир ГУЗАР сам звернувся до Ватикану з проханням про відставку у зв`язку з погіршенням здоров`я.