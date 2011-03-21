Мери Києва і Москви підписали програму співпраці

У російській столиці підписано програму співпраці між Київською міськдержадміністрацією і урядом Москви на 2011-2013 роки.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, документ підписали голова КМДА Олександр ПОПОВ і мер Москви Сергій СОБЯНІН.

Як зазначив С.СОБЯНІН, програма передбачає ряд конкретних напрямків, які реалізовуватимуться для зміцнення соціально-економічних відносин двох столиць і для того, щоб надолужити все упущене за попередні роки через різні політичні обставини.

«Від того, як розвиватимуться відносини між Москвою і Києвом, багато в чому залежить міжрегіональна співпраця між нашими країнами», - сказав С.СОБЯНІН.

За його словами, пріоритетні напрямки програми - співпраця у сфері торгівлі, економіки, створення ділової ради, співпраця у галузі освіти, культури та спорту - виведуть відносини двох міст на новий рівень.

У свою чергу, О.ПОПОВ підкреслив, що співпраця між двома столицями дуже важлива й українська сторона налаштована, щоб вона від теоретичних пропозицій перейшла в практичну площину.

За його словами, всі напрямки, вказані в програмі, дуже важливі й цікаві.

Документом також передбачена співпраця у сфері будівництва та архітектури, майна та кадастру, торговельно-економічній, науково-технічній, гуманітарно-культурній сферах, взаємодія в комунальному господарстві, сфері безпеки та захисту населення, а також у сфері туризму.