ФДМУ і покупець Луганськтепловозу нарешті домовилися

Фонд державного майна України (ФДМУ) і ЗАТ «Управляюча компанія Брянський машинобудівний завод» (Російська Федерація) 21 березня 2011 року уклали договір, що передбачає «зарахування стрічних однорідних вимог».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

У прес-службі також відзначили, що постановою Господарського суду Києва від 21 березня 2011 р. було затверджено мирову угоду між ФДМУ і покупцем «Луганськтепловозу».

Раніше голова ФДМУ відзначив, що мирова угода між Фондом держмайна і Брянським машзаводом передбачає нульовий варіант, коли сторони відмовляються від взаємних претензій, зокрема, щодо сплати пені і штрафних санкцій покупцем.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України прийняв розпорядження від 21 липня 2010 р. із змінами від 15 грудня 2010 р. щодо припинення взаємних зобов`язань між Фондом держмайна України і покупцем «Луганськтепловозу» – ЗАТ «УК «Брянський машинобудівний завод» шляхом проведення взаємозаліку за договірними зобов`язаннями і укладення між сторонами мирової угоди.

Довідка УНІАН. Київський господарський апеляційний суд в грудні 2010 року задовольнив апеляцію управляючої компанії «Брянський машзавод», скасувавши рішення Господарського суду Києва, який визнав недійсним договір купівлі-продажу 76,001% акцій холдингової компанії «Луганськтепловоз».

Рішення Господарського суду Києва було ухвалене за позовом Фонду держмайна від 8 жовтня 2010 р. щодо розірвання договору купівлі-продажу «Луганськтепловозу». Причиною для подачі позову стала несплата Брянським машзаводом заявленої ним на приватизаційному конкурсі суми за держпакет акцій «Луганськтепловозу».

15 червня 2010 р. управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), що входить в російський «Трансмашхолдинг», була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «ХК «Луганськтепловоз».

Холдингова компанія «Луганськтепловоз» – найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних вантажних тепловозів і електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів.