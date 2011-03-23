Голова ДМСУ: електронна митниця діятиме повноцінно до кінця року

У рамках впровадження механізму електронної митниці Державна митна служба почала реалізовувати пілотні проекти з великими компаніями на українському ринку – «Данон», Nestle.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Держмитслужби Ігор КАЛЄТНІК.

«На сьогодні розпочали кілька пілотних проектів з компаніями «Данон», Nestle, вчора це питання обговорили з «Арселорміттал Кривий Ріг», – відзначив він.

За словами І.КАЛЄТНІКА, електронна митниця почне працювати, коли питання електронного документообігу буде врегульовано в причетних до проекту відомствах. «Я думаю, що нам залишилося вирішити кілька питань, які не повною мірою залежать від митної служби. Йдеться про те, що половина міністерств і відомств перейшли на електронну форму (документообігу – УНІАН), і їх дані ми можемо одержувати в електронному вигляді. А ще 50% перебувають у процесі вирішення даного питання», – сказав він.

І.КАЛЄТНІК вважає, що до кінця поточного року електронна митниця діятиме повноцінно.