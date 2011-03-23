Під час затримання міліцією впав з п'ятого поверху і загинув чоловік

У Євпаторії під час спроби затримання працівниками міліції чоловік випав з п'ятого поверху будинку і розбився на смерть.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління МНС.

Інформація про трагедію надійшла до рятувальників від чергової «швидкої допомоги». Загинув чоловік 1973 року народження.

Обставини смерті встановлюються.

Прес-служба кримського Управління МВС інформацію поки що не коментує.