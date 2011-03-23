У Львові горів цирк

Сьогодні вночі у Львові горіла будівля цирку, що розташована на вулиці Городоцькій у старовинній частині міста неподалік Собору Святого Юра.

Як повідомив УНІАН начальник прес-центру Головного управління МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО, повідомлення про пожежу рятувальники отримали 22 березня о 23.50.

Вогонь повністю охопив купол цирку, що ускладнило гасіння осередків.

«Пожежі було присвоєно третій, найвищий ступень складності. Ускладнювало гасіння висота куполу і його подвійна конструкція з дерев‘яним перекриттям та утеплюючою прокладкою, а також надзвичайно висока температура», - повідомив П.ВАСИЛЕНКО.

Він зазначив, що пожежним довелося працювати у спеціальних тепловідбивних костюмах, «час від часу вони поливали один одного водою і пересувались поповзом».

О 03.00, пожежу було ліквідовано. Жертв і потерпілих немає.

На місці події працювало 22 одиниці техніки та 108 осіб особового складу МНС.

Причиною пожежі стало займання у пультовій електроосвітлення манежу. Вогнем повністю знищено купол цирку.

Завдані збитки підраховуються.

Львівський цирк побудований 1958 року.