Кабмін схвалив законопроект, який спрощує відкриття бізнесу

Кабінет Міністрів України схвалив законопроект, який спрощує відкриття бізнесу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держкомпідприємництва.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду, найближчим часом документ буде передано на розгляд Верховної Ради.

Зокрема, законопроектом надається можливість засновникам юридичних осіб (окрім акціонерних товариств) створювати статутний капітал у розмірах і в складі, які необхідні для початку ведення бізнесу.

На даний момент статутний капітал для товариств із обмеженою відповідальністю повинен бути не менше суми, яка дорівнює одній мінімальній зарплаті, для акціонерних товариств – не менше 1250 мінімальних зарплат.

«Відповідно, засновникам не потрібно буде вносити гроші у вигляді внесків до статутного капіталу до моменту державної реєстрації. Запропоновані зміни також дозволять заощадити на оплаті послуг банків при відкритті тимчасових рахунків і на оплаті за нотаріальне засвідчення підписів засновників на засновницьких документах і рішеннях засновників про створення юридичної особи», – зазначили в прес-службі Держкомпідприємництва.

Крім того, проектом закону спрощуються вимоги щодо обов`язкового нотаріального оформлення окремих документів, які подаються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та фізичної особи-підприємця.

«Спрощення й оптимізація процедури створення юридичних осіб різних організаційно-правових форм господарювання заохочуватимуть підприємців до заснування власної справи в складних економічних умовах і сприяти покращенню позиції України в рейтингу Світового банку Doing Business за критерієм «відкриття бізнесу», – сказано в повідомленні.