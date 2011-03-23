До Києва з Росії екстрадовано замовника вбивства директора ТЦ "4room"

З Російської Федерації до Києва 18 березня було екстрадовано замовника вбивства директора торговельного центру «4room» Шабаба Алояна, в результаті нападу на якого також загинули двоє працівників спецпідрозділу міліції «Титан».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

За його словами, 16 лютого Верховний Суд Росії визнав законним рішення про екстрадицію замовника вбивства в України для притягнення до кримінальної відповідальності.

19 березня рішенням одного із київських судів замовнику цього резонансного вбивства було обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

Міністр зазначив, що ще у листопаді 2009 року міліції стало відомо, хто є замовником злочину. «Але розшук раніше проводився не в тому обсязі, який необхідно, враховуючи і те, що були вбиті і співробітники міліції. Ми мали протидію навіть з боку наших окремих співробітників (із середнього начальницького складу). Ці співробітники вже у нас не працюють», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Він поінформував, що замовник вбивства є лідером однієї зі злочинних груп, яка займалася вимаганнями, а також викраденням громадян з метою отримання викупу.

За словами міністра, ця людина має широкі зв’язки як на території Росії, так і на території України не лише у кримінальному середовищі, а й серед посадовців, у тому числі і в правоохоронних органах.

Як зазначив А.МОГИЛЬОВ, у справі тривають слідчо-оперативні заходи щодо викриття усіх причетних до скоєння вказаного злочину осіб.

За словами міністра, зловмисник, перебуваючи під вартою, намагався і намагається використати свої зв’язки, щоб за будь-яку ціну змінити запобіжний захід, аби уникнути покарання. Втім, за словами А.МОГИЛЬОВА, у справі є достатньо доказів, що саме цей громадянин був замовником вбивства на тлі спроби розподілу торговельного центру.

«Думаю, розслідування буде завершено у найкоротші строки – ніяких перепон для завершення цієї кримінальної справи немає. Тому ми будемо робити все, щоб завершити її у найкоротші терміни», - зазначив А.МОГИЛЬОВ, додавши, що екстрадиція є чималим успіхом в роботі правоохоронних органів, оскільки таким чином обрізаються кримінальні зв’язки затриманого із представниками різних державних структур.

Водночас міністр наголосив, що органам слідства ще необхідно встановити, яким чином обвинувачений отримав громадянство України і Вірменії, оскільки набуття ним громадянства Росії вже визнано незаконним.

Як повідомляв УНІАН, Ш.Алоян був убитий 2 жовтня 2009 року безпосередньо у будівлі меблевого центру. Після вбивства поранений кілер не впорався з керуванням автомобіля, на якій тікав з місця злочину, і загинув у ДТП неподалік від меблевого магазина. Другого кілера, громадянина Росії, затримали через декілька днів у Житомирській області.

На місці збройного нападу загинули також двоє співробітників спецпідрозділу МВС «Титан».

2 серпня 2010 року Центр громадських зв’язків ГУ МВС України у місті Києві повідомив, що в результаті спільної операції працівників Департаменту карного розшуку МВС України та московського підрозділу СОБР у Казані було затримано підозрюваного в організації вбивства Ш.Алояна.