Азаров: Україна могла б диктувати ціни на ринку нафтопродуктів

Україна збільшуватиме обсяг видобутку нафти, заявив прем`єр-міністр Микола Азаров на національних зборах депутатів рад всіх рівнів від Партії регіонів. За його словами, для приросту видобутку на 1 млн. т необхідно майже 10 млрд дол. інвестицій.

М.Азаров повідомив, що вже цього року країна почне розвідку нових покладів нафти, "а від розвідки до освоєння, як кажуть, проходять роки". "Але, проте, така робота почалася. Вона вестиметься. І ми, безумовно, збільшуватимемо видобуток нафти", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

На переконання М.Азарова, якби Україна змогла видобувати 70% необхідної їі нафти, то здатна була б диктувати свої ціни на ринку нафтопродуктів. У цьому контексті він зазначив, що підвищення ціни на нафтопродукти в країні пов`язане з світовим зростанням цін на нафту.