У 2012-ому школярам та студентам накинуть зайві 20 днів до канікул

У 2012 році у зв’язку із проведенням в Україні Чемпіонату Європи з футболу навчальний процес у школах та вищих навчальних закладах завершиться раніше, а вступні іспити до вишів розпочнуться пізніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції віце-прем’єр міністр – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ, коментуючи чутки, що, зокрема, студентів примусять навчатися і по суботах, щоб до травня 2012 року звільнити гуртожитки з метою організації там дешевих готелів для гостей та уболівальників чемпіонату.

“Що стосується вступних іспитів у наступному році, дійсно такі зміни будуть. Тобто в абітурієнтів буде більше часу підготуватися. Якщо буде система вступних іспитів, то всі екзамени почнуться 2 серпня 2012 року. Я не знаю, хто буде навчатися по суботах, але те, що до 20-25 травня процеси учбові, екзаменаційні повинні бути завершені – це 100%”, - заявив Б.КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, “у всьому світі так було, у всьому світі зсували терміни і під Олімпіади, і під чемпіонати світу та Європи”.

“Цей проект достойний того, щоб наші діти закінчили навчання на 20 днів раніше. Це тимчасові незручності”, - заявив віце-прем’єр.

Щодо навчання по суботах він порадив звернутися до міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА.