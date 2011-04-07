Банда скоювала напади на контрактників ЧФ у Севастополі

У Севастополі працівники Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС викрили банду, учасники якої скоювали розбійні напади, грабежі та вимагання відносно громадян Росії, військових контрактної служби Чорноморського флоту Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Організував та очолив ОЗГ 26-річний уродженець Республіки Дагестан РФ. Також до її складу увійшли троє росіян, двоє з яких в Україні перебували нелегально.

“Встановлено, що ОЗГ була створена як стійка озброєна банда в 2010 році. Головною метою її учасників було отримання матеріальних благ шляхом скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів”, - йдеться в повідомленні. За даними ГУБОЗ, об’єктами нападу зловмисників ставали військові, які перебувають на службі в ЧФ РФ на контрактній основі. При нападах на них зловмисники застосовували небезпечні прийоми рукопашного бою.

Так, наприкінці 2010 року бандити зухвало вдерлися до квартири одного з військовослужбовців, в якого гостював його товариш по службі, напали на них і, застосовуючи фізичне насильство, заволоділи мобільними телефонами, ноутбуком та кредитними картками. Нападники знали, що на ці картки напередодні була перерахована зарплата. Тож, погрожуючи позбавленням життя, «вибили» з жертв пін-коди та «зняли» в банкоматах понад 7 тис. грн., зазначили в міліції.

Загалом слідством доведена причетність нападників до 5 грабежів, 3 розбоїв та 9 вимагань.

Відносно фігурантів порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. 257 (бандитизм), ч.4 ст.187 (розбій), ч.5 ст.186 (грабіж), ч.4 ст.189 (вимагання), , ч.3 ст.357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження ), ч.3 ст.28 (вчинення злочину організованою групою), ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст.30 (відповідальність організатора за вчинення злочину) Кримінального кодексу України.

Нині всі учасники ОЗГ заарештовані, кримінальну справу направлено до суду.