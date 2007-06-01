Результати голосування за членів ЦВК (по прізвищах)

Верховна Рада України призначила новий склад Центральної виборчої комісії. Як передає кореспондент УНІАН, “за” відповідну постанову “Про призначення на посади членів Центральної виборчої виборчої комісії” проголосували 424 народні депутати із 426 зареєстрованих у залі. Верховна Рада України проводила окреме голосування по кожному з кандидатів на посади членів Центральної виборчої комісії. Як передає кореспондент УНІАН, зокрема за призначення: Тамари АСТАХОВОЇ проголосували 413 народних депутатів із 426, Юрія ДАНИЛЕВСЬКОГО – 423 із 427, Юрія ДОНЧЕНКА – 420 із 427, Ігоря ЖИДЕНКА – 416 із 427, Тетяну ЛУКАШ – 416 із 426, Андрія МАГЕРУ – 389 із 426, Михайла ОХЕНДОВСЬКОГО – 422 із 427, Анатолія ПИСАРЕНКА – 424 із 427, Броніслава РАЙКОВСЬКОГО – 422 із 427, Жанну УСЕНКО-ЧОРНУ – 386 із 427, Олександр ЧУПАХІНА – 424 із 428, Володимира ШАПОВАЛА – 337 із 427, Юлію ШВЕЦЬ – 409 із 427, Олександра ШЕЛЕСТОВА – 420 із 427 Валерія ШЕЛУДЬКА – 425 із 427.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter