Луганський університет оголосив, що цього року братиме усіх і без грошей

У Східноукраїнському національному університеті (СНУ) імені Владимира Даля ухвалене колегіальне рішення про скасування контрактного навчання для абітурієнтів.

Про це на засіданні ради ректорів вишів III-IV рівнів акредитації Луганської області заявив голова ради ректорів - ректор СНУ ім. Даля Олександр ГОЛУБЕНКО, повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі вишу.

«Ми ухвалили рішення приймати цього року на 1-й курс нашого вишу всіх випускників. Для цього достатньо одержати 124 бали в ході проведення незалежного тестування. Необхідний пакет документів підготовлений і вже знаходиться на розгляді в Міністерстві освіти України», - повідомив О. ГОЛУБЕНКО.

За словами ректора, таке рішення ухвалене з метою залучення абітурієнтів і збереження навантаження на педагогічний колектив вишу. «Ситуація, яка склалася в нинішньому році, неординарна. Не тільки у Луганську, але і по всій Україні різко знизилася кількість абітурієнтів. Це пов`язане, як ми всі вже знаємо, з третьою демографічною хвилею, наслідки якої цього року особливо значні: якщо раніше в Луганську школи випускали в середньому близько 1700 випускників, то цього року випускниками стануть лише 326 осіб», - підсумував ректор СНУ ім. Володимира Даля.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК висловив переконання, що цього року недержавні вищі навчальні заклади зменшать ціни на навчання. За словами міністра, на зниження цін на навчання подіє жорстка конкуренція між учбовими закладами.

«Це відбудеться так, як і восени на Сорочинському ярмарку дешевшають яблука і кавуни, тому що їх стає більше. На сьогодні у нас в Україні 700 000 ліцензованих місць у вишах. А назустріч їм йде лише 191 тисяча випускників. До випускників цього року додадуться ті, хто не вступив у попередні роки. Максимум буде 240-250 тис. абітурієнтів. А пропозиція - понад 700 тис. місць. Недержавним учбовим закладам шлях тільки один - вони вимушені будуть пропонувати вигідніші, сприятливіші умови», - сказав Д.ТАБАЧНИК.