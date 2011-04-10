Посол Японії та керівник МНС висадили в Закарпатті 350 сакур

Міністр з питань надзвичайних ситуацій України Віктор БАЛОГА та Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Тадаші ІДЗАВА висадили в Закарпатті 350 сакур на знак підтримки японців.

Як передає кореспондент УНІАН, акція відбулася на підтримку народу Японії в подоланні наслідків природної та техногенної катастроф.

Саджанці японської вишні висаджували в Ужгороді уздовж Слов’янської набережної , на території Ужгородського національного університету. Потому близько двох сотень сакур висадили в Мукачеві.

Разом з послом та міністром участь у акції взяли керівник Закарпаття Олександр ЛЕДИДА, депутати Ужгородської міської та Закарпатської обласної рад, жителі обласного центру Закарпатської області та міста Мукачева.

Сакури, як повідомила прес-служба Закарпатської ОДА, закупили благодійники.

«Ми дуже вдячні за підтримку та розуміння. Сподіваюсь, що цвітіння цих маленьких дерев символізуватиме початок нашої співпраці», - наголосив японський дипломат і пообіцяв передати малюнки та цукерки від ужгородських дітей їхнім японським одноліткам.

Голова Закарпатської ОДА озвучив послу пропозицію Закарпатської влади прийняти на оздоровлення постраждалих дітей.

«Ми вже запропонували літнє оздоровлення для японських дітей. Сьогоднішня акція вкотре доводить – Закарпаття солідарне з Японією і завжди готове надавати будь-яку посильну допомогу», - додав керівник області.

В Ужгороді Т. ІДЗАВА також відвідав Закарпатський музей архітектури та побуту.