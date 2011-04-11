На вокзалі і в аеропорту Сімферополя боротимуться з нелегальним таксі

Кримська влада цього року має намір створити диспетчерські служби таксі на залізничному вокзалі і в міжнародному аеропорту Сімферополя для впорядкування пасажирських перевезень.

Про це УНІАН повідомили в курортно-інформаційному центрі Криму з посиланням на заступника міністра курортів і туризму регіону Миколи МАРІНОВА.

За його словами, туристи, які приїжджають до Криму, зустрічаються з таксистами, які нав`язують свої послуги. Особливо гостро ця проблема стоїть у сімферопольському аеропорту і на залізничному вокзалі. Часто вартість поїздки на таксі із Сімферополя до Ялти обходиться туристам дорожче, ніж приїзд до Криму. «Ми маємо намір викорінити цю практику. Буде організовано диспетчерські служби таксі з прийнятними тарифами», - наголосив М.МАРІНОВ.

Кримський уряд раніше доручив міській владі Сімферополя спільно з міліцією і податковою службою розробити і надати в Раду міністрів автономії план спільних заходів з боротьби з нелегальним перевезенням пасажирів на автомобілях. Особливо це стосується територій, прилеглих до аеропорту, привокзальної площі залізничного вокзалу і центральної частини Сімферополя.