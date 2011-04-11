Анонім «замінував» Львівський вокзал і ринок

Сьогодні під час перебування Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у Львові невідомий повідомив про замінування залізничного вокзалу та ринку «Добробут», що знаходиться у центрі міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ у Львівській області, сьогодні близько 11.30 невідомий чоловік зателефонував на екстрені номери «102» і «103» з повідомленням про замінування залізничного вокзалу Львова і ринку «Добробут».

Як зазначається у повідомленні, після евакуації людей і детального огляду об’єктів, проведеного експертами вибухово-технічної служби, жодних вибухових пристроїв чи будь-яких інших небезпечних предметів виявлено не було.

Співробітники СБУ спільно з ГУ МВСУ у Львівській області встановили і затримали особу, яка повідомила про замінування. Затриманий не зміг чітко пояснити мотиви вчинення злочину, виправдовуючись проблемами з виплатою банківського кредиту.

Матеріали перевірки передані до органів внутрішніх справ.