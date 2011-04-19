Порушено справу стосовно службовців заводу ім. Малишева

Прокуратурою Харківської області порушено кримінальну справу стосовно службових осіб ДП «Завод ім. В. О. Малишева» за фактом зловживання службовим становищем.

Справу порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Перевіркою встановлено, що службові особи підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, усупереч встановленому Кабінетом міністрів України порядку, наприкінці 2009 року уклали з суб’єктом господарювання приватної форми власності договір на постачання продукції, за яким здійснили оплату. При цьому вартість придбаної заводом продукції на більш як 184 тис. грн. перевищила ціни її безпосереднього виробника.

Досудове слідство у справі проводиться Харківською міжрайонною транспортною прокуратурою.