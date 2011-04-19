«Укртрансгаз» розпочав закачувати газ на наступну зиму

18 квітня ДК «Укртрансгаз» завершила період відбору газу і почала закачування газу в підземні сховища газу (ПСГ) для наступного опалювального періоду 2011-2012 рр.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що вже чотири сховища газу: Солохівське й Червоно-Партизанське ПСГ УМГ «Київтрансгаз», Кечигівське ПСГ УМГ «Харківтрансгаз» і другий із чотирьох газозбірних пунктів Більче-Волицького ПСГ УМГ «Львівтрансгаз» перебувають у режимі закачування, а інші 10 вийшли в нейтральний період.

Компанія зазначає, що станом на 16 квітня в підземних сховищах газу знаходилося 10,3 млрд. куб. м природного газу.

За словами першого заступника директора ДК «Укртрансгаз» Мирослава ХИМКА, «більшість сховищ виведені в нейтральні періоди й готуються до сезону закачування. Наразі виконуються роботи для надійної й безаварійної їх експлуатації в подальші сезони».

При цьому він зазначив, що за період відбору газу всі договори виконувалися в повному обсязі й згідно із затвердженими графіками.

Під час нейтральних періодів у сховищах проходить процес стабілізації системи пласта, розподіл газу по покладах, проходять інерційні газодинамічні процеси.

Наразі виконуються промислові геофізичні дослідження, вимірювання тиску пластів, дослідження свердловин і підготовка до відбору газу.

Також компанія зазначає, що саме під час зупинки є можливість «стравити» газ по комунікаціях і провести комплекс технічних і технологічних заходів: виконати профілактику всього комплексу запірної арматури, замінити відпрацьовану арматуру; виконати вогняні роботи, вирішити нові технологічні введення, провести підготовку до роботи установок осушення газу.

Початок і тривалість нейтрального періоду визначається індивідуально, відповідно до обсягу проведення необхідних робіт, які накопичилися під час роботи сховищ.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України.

Станом на 01.01.2011 року газотранспортна система ДК «Укртрансгаз» складається з 72 компресорних станцій, 110 цехів і 1451 газорозподільних станцій (ГРС). Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відведень становить 38,6 тис. км., МГ – 22,2 тис. км., і 16,4 тис. км. газовідводів. Пропускна спроможність ГТС України становить: на вході – 288 млрд. куб. м, на виході – 178,5 млрд. куб. м, у т.ч. до країн Європи – 142,5 млрд. куб. м.