Побиті рибалки, які вночі зникли з лікарні, сидять в міліції

Рибалки, яких у суботу було побито у Чернівецькій області, зараз перебувають у правоохоронних органах Чернівців і дають додаткові свідчення.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

За свідченнями співрозмовника агентства, зранку рибалки давали свідчення у прокуратурі, а пізніше були перевезені до міліції.

Вночі, коли рибалки зникли з лікарні, на них здійснювався тиск з метою примусити змінити свідчення, твердить джерело.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня у райцентрі Заставна кілька озброєних рушницями чоловіків у присутності голови Заставнівської райдержадміністрації Михайла БОЙЧУКА жорстоко побили чотирьох місцевих жителів, які вирішили порибалити на одному з платних ставків «Блакитна нива».

За словами потерпілих Василя СЛОБОДЯНА, Івана АБРАМОВИЧА та Миколи МИХАЙЛЮКА, «охоронці ставка» били їх бітами по тілу, приковували кайданами до бетонних стовпів, погрожували вбити й опустити тіла на дно ставка, «щоб погодувати риб», а також стріляли з рушниць у повітря, коли заляканим людям дали три хвилини, щоб утекти. І.АБРАМОВИЧУ рушницею один з охоронців вибив зуби.

У трьох потерпілих, крім сильних гематом, підозри на чисельні переломи кісток. Четвертого напарника рибалок - Івана БАБІЯ, який до 18 квітня лежав у районній лікарні з проламаним черепом, за повідомленням прес-служби облорганізації «Батьківщини», виписали з лікарні і «зробили документи, що він вдарився у себе вдома».

У свою чергу, М.БОЙЧУК звернувся до УМВС у Чернівецькій області та обласної прокуратури з проханням провести розслідування за даним фактом. У заяві М.БОЙЧУК називає звинувачення у побитті людей «абсолютним приниженням людської гідності, честі керівника та моєї сім’ї».

Він заявив, що на період розслідування резонансної справи припиняє свої повноваження на посаді голови райдержадміністрації для проведення належного розслідування.

Голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло ПАПІЄВ вніс подання до Президента України та уряду на звільнення голови Заставнівської райдержадміністрації М.БОЙЧУКА.

За інформацією ЗМІ, потерпілі рибалки зникли сьогодні вночі (19 квітня) з обласної лікарні. Жодного з чотирьох чоловіків ні родичі, ні представники громадськості, ні журналісти не могли розшукати.