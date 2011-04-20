Лозінський одержав 15 років за вбивство Олійника

Колишнього народного депутата України Віктора ЛОЗІНСЬКОГО позбавлено волі на 15 років за вбивство жителя Голованівського району Кіровоградської області Валерія Олійника.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні оголосила суддя Дніпровського району м. Києва Неллі ЛАСТІВКА.

Оголошення вироку тривало майже 5 годин.

Як зазначається у вироку В.ЛОЗІНСЬКОМУ, суд урахував ступень тяжкості скоєного ним злочину і той факт, що він не визнав свою вину, вчинив злочин у стані алкогольного сп’яніння, вчинив злочин, який є загально-небезпечним і скоєним з особливою жорстокістю.

Враховуючи ці фактори суд дійшов висновку, що «виправлення та перевиховання В.ЛОЗІНСЬКОГО можливе тільки в місцях позбавлення волі».

Крім того, суд зобов’язав В.ЛОЗІНСЬКОГО сплатити судові витрати за проведення експертиз різним експертним установам на загальну суму, що перевищує 10 тис. грн.

Водночас, суд зняв арешт із рухомого і нерухомого майна, яке належить В.ЛОЗІНСЬКОМУ, оскільки ніким не заявлялося цивільного позову.

Вирок може бути оскаржений протягом 15 діб в Апеляційному суді м. Києва.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області внаслідок сутички з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель В.Олійник, 1954 року народження.

Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, здійснене способом, що носить характер особливої муки, або здійснене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або виконане на замовлення, або привело до смерті потерпілого).

3 липня 2009 року Верховна Рада позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень, після чого Печерський райсуд Києва дав дозвіл на його затримання і доставку його до суду.

30 липня 2009 р. В.ЛОЗІНСЬКИЙ був оголошений у міжнародний розшук. Він добровільно здався в Києві 1 березня 2010 р. після 8 місяців розшуку.

3 березня 2010 року Печерський районний суд Києва обрав В.ЛОЗІНСЬКОМУ запобіжний захід у вигляді арешту.

14 грудня 2010 року Дніпровський районний суд Києва розпочав розгляд кримінальної справи.

Під час судових дебатів 1 квітня 2011 року В.ЛОЗІНСЬКИЙ, виступаючи з останнім словом, заявив, що не вбивав громадянина В.Олійника, а колишній єгер Голованівського лісництва Кіровоградської області Василь ПЕРЕПЕЛИЦЯ запевняв, що В.Олійника убив не В.ЛОЗІНСЬКИЙ, а він сам із необережності під час незаконного полювання у лісі.

Водночас прокуратура вимагала засудити В.ЛОЗІНСЬКОГО до довічного ув’язнення. Адвокат обвинуваченого просив суд виправдати його підзахисного. Зокрема, адвокат назвав усі звинувачення прокуратури безпідставними. За його словами, В.Олійник загинув внаслідок нещасного випадку.