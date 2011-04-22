Пенсіонер застрелив дружину та доньку - і наклав на себе руки

На Дніпропетровщині пенсіонер застрелив дружину та доньку, після чого наклав на себе руки.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС у Дніпропетровській області.

За даними правоохоронців, 21 квітня до Дніпропетровського райвідділу міліції телефоном надійшло повідомлення, що в одному із селищ місцевий мешканець, 66-річний пенсіонер, з власної мисливської рушниці застрелив свою дружину, 1953 року народження, і доньку, інваліда І групи, 1972 року народження, після чого застрелився сам.

Слідчим відділом Дніпропетровського райвідділу за цим фактом порушено кримінальну справу за п. 1 ч. 2 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини та мотиви скоєння резонансного злочину.