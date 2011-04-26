Суд повернув Києву ще понад 86 га землі у Голосіївському районі

За результатами проведеної Генеральною прокуратурою України перевірки встановлено численні порушення вимог чинного законодавства при отриманні у 2007 році обслуговуючим кооперативом "Житлобуд" земельної ділянки, розташованої у Голосіївському районі Києва, площею понад 86 га.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із засобами масової інформації Генпрокуратури, ГПУ до Господарського суду столиці було пред`явлено позов, який 22 квітня суд задовольнив.

Суд визнав недійсними рішення Київської міської ради від 1 жовтня 2007 року, державні акти на землю та визнано відсутність у вказаного кооперативу і подальших набувачів права власності на цю земельну ділянку.

Рішенням Київради від 1 жовтня 2007 року всупереч вимогам Земельного та Житлового кодексів, Закону України "Про охорону культурної спадщини" передано вказаному кооперативу безоплатно у приватну власність для будівництва житла землі історико-культурного призначення площею 86,63 га. При цьому його засновниками були лише чотири фізичні особи, які не потребували поліпшення житлових умов. У подальшому зазначений кооператив передав земельну ділянку, яка була надана йому у приватну власність, до статутного фонду інших товариств.

З урахуванням попередніх судових рішень за позовами Генеральної прокуратури скасовано незаконні рішення Київради про передачу обслуговуючим кооперативам понад 1040 га земель природно-заповідного та історико-культурного призначення вартістю понад 1,4 млрд. грн.