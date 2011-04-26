Кучма просить дозвіл на виїзд до Ялти і Новгородської області

Захист колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ подав заяву до Генеральної прокуратури України про надання йому дозволу на виїзд до Ялти з 29 квітня до 8 травня з метою оздоровлення.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”.

Також адвокати подали заяву про надання дозволу на виїзд 9 травня до Росії, у селище Новоселиці Новгородської області для участі у заходах із вшанування пам’яті батька Л.КУЧМИ - Данила Прокоповича Кучми, який загинув у 1942 році.