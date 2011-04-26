Хмара: Лукашенко буде жалкувати за тими дурницями, яких він наговорив

Український громадський і політичний діяч Степан ХМАРА вважає неприпустимою “надмірно емоційну” заяву Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА щодо відносин з Україною.

Таку думку він висловив у коментарі УНІАН.

“Дуже прикро, що з’явилася така заява президента сусідньої країни, братнього нам білоруського народу. Ми хотіли би і сподіваємось, що будемо будувати найкращі добросусідські зв’язки. Прикро і неприпустимо, що президент Білорусі не стримався і кинувся в надмірні емоції. Це не прикрашає взагалі посадову особу, а тим більше – таку високу посадову особу сусідньої країни”, – сказав С.ХМАРА.

Він також висловив сподівання, що з часом керівництво Білорусі виправить цю помилку.

“Думаю, що Олександр ЛУКАШЕНКО з часом зрозуміє і буде жалкувати за тими дурницями, яких він наговорив. Адже він вжив просто непристойні вирази як по відношенню до України, а також до Жозе Мануеля БАРРОЗУ - європейського чиновника високого рангу. Будемо сподіватися, що з часом якщо не ЛУКАШЕНКО, то взагалі керівництво Білорусі виправлять ці помилки, бо ця позиція – неправильна”, – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, О.ЛУКАШЕНКО заявив, що керівництво України продемонструвало несамостійність своєї політики відносно Білорусі, відкликавши під тиском Єврокомісії своє запрошення, направлене білоруському лідеру, на Київський саміт з питань безпечного і інноваційного використання ядерної енергії.