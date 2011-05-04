Журналіст, якого мало не вбили, переконаний, що винних «призначили»

Головний редактор газети «Коломийський вісник» Василь Дем’янів подав сьогодні апеляцію на рішення Коломийського міськрайсуду, який 19 квітня виніс вирок двом особам за замах на його життя.

Апеляційне звернення до суду журналіст обґрунтовує це великими сумнівами, що на лаві підсудних опинилися винуватці злочину

За його словами, після 9 місяців судових засідань розгляд справи додав йому ще більше сумнівів стосовно того, чи на лаві підсудних справді його кривдники. Як наголошує Дем’янів, свідчення засуджених не відповідають фактичним обставинам учинення злочину, які журналіст добре пам’ятає.

Ще на початку судового засідання В.Дем’янів мав обґрунтовані претензії щодо добросовісної роботи міліцейського слідства. Сумніви посилилися і впродовж судового розслідування. Два обвинувачені у замаху на життя редактора, після явки з повинною, заявили у суді, що їхні свідчення про вчинення злочину є неправдивими, і що справа є сфабрикованою міліцією на досудовому слідстві. Зізнання, як зазначили підозрювані, вони зробили під тиском. Але наприкінці перед вироком один з них «чомусь» вирішив повністю визнати свою причетність, інший її надалі заперечує.

«У мене й далі залишається підозра, що замість злочинців Феміда підсовує безправних «цапів-відбувайлів», щоб усе списати на злощасну «хуліганку», а замах на моє життя було вчинено через професійну діяльність», – заявив Василь Дем’янів.

Довідка: 23 березня 2010 р. в місті Коломиї Івано-Франківської області було здійснено побиття головного редактора газети «Коломийський вісник» Василя Дем’яніва. Злочинці проламали журналісту череп, поламали ногу, що призвело до інвалідності. Лише за збігом обставин він залишився живим.