Суд дав 4 і 7,5 років учасникам побиття журналіста

Коломийський міськрайонний суд сьогодні засудив учасників побиття головного редактора газети «Коломийський вісник» Василя ДЕМ’ЯНІВА до 4 та 7,5 років позбавлення волі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив сам В.ДЕМ`ЯНІВ.

За його словами, міліція об’єднала справу, що стосується бандитського нападу на нього, в одне провадження із ще двома справами. Тому сьогодні на лаві підсудних перебувало троє осіб, двом з яких інкримінували побиття редактора, при цьому всіх трьох звинувачували у пограбуваннях та інших хуліганських діях.

За його словами, одного з підозрюваних у побитті, який визнав свою вину і взяв все на себе, суд засудив до 4 років позбавлення волі. Другого підозрюваного, який на суді не визнав себе винним щодо епізоду побиття редактора, суд засудив до 7,5 років позбавлення волі.

Водночас В.ДЕМ’ЯНІВ заявив, що буде подавати апеляцію на сьогоднішнє рішення суду, оскільки не згоден з обвинувальним висновком.

Він наголосив, що суд не розглядав напад на нього як пов’язаний із професійною діяльністю.

На думку редактора газети «Коломийський вісник», свідчення підозрюваних не відповідали фактичним обставинам вчинення злочину проти нього. «Суд не врахував доказові деталі. Зокрема, хто з них і з якого боку наносив перші удари, відсутнє знаряддя вчинення злочину (яким предметом проломили голову і зламали ногу). Також «луснув» мотив пограбування, оскільки в мене нічого не забрали, хоча могли (мобільний телефон, гроші тощо)”,- зауважив потерпілий редактор.

За словами В.ДЕМ`ЯНІВА, після 9 місяців судових засідань, розгляд справи додав йому ще більше сумнівів стосовно того, чи на лаві підсудних справді таки опинилися його кривдники.

«За таких умов я не можу погодитися з обвинувальним висновком, вироком суду і визнати підозрюваних винними у побитті. Я двічі подавав клопотання про необхідність проведення повторного досудового слідства, але суд їх відхилив. Тепер я буду писати апеляцію на сьогоднішнє рішення суду”, - наголосив редактор газети.

Довідка УНІАН. 23 березня 2010 року в місті Коломия Івано-Франківської області було здійснено замах на життя редактора газети «Коломийський вісник» Василя ДЕМ’ЯНІВА. Потерпілий отримав складні черепно-мозкові травми і перелом ноги, і пов’язує злочин із професійною діяльністю, а в міліції вважають, що це було побутове пограбування.