На Хрещатик планують вивести БТР, танк і гармати

У День Перемоги, 9 травня, на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності в столиці відбудеться святкове дійство, яке включатиме, зокрема, парад військової техніки часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на відповідне розпорядження керівництва адміністрації, в центрі міста відбудеться святкова хода, урочистий мітинг, військо-історичний фестиваль «Велика Перемога. Травень 45-го» та масове театралізоване концертне дійство «Ту славну весну не забути повік!» за участю ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань.

«Столиця ретельно готувалася до відзначення Дня Перемоги, аби це свято надовго запам’яталося ветеранам, киянам та гостям столиці. 9 травня у центрі міста відбудеться свято, яке об’єднає елементи історичної реконструкції. Також будуть виступи молодого покоління на знак вдячності героям, що врятували нашу державу, подарували нам мирне небо і можливість жити у злагоді. Це буде свято єднання, пам’яті та порозуміння», – прокоментував святкові заходи голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Передбачено, що з 09.00 у центрі столиці транслюватимуть музичний радіоконцерт «Пісні Перемоги». У цей же час розпочнеться формування колон, що пройдуть урочистою ходою від Бессарабської площі до Майдану Незалежності. На головну вулицю столиці планується вивести БТР, танк Т-34, автомобілі «Вілліс», ГАЗ-67 з гарматами ПТА та ЗІС-5 з гарматою ЗІС-3.

Святковим маршем центром міста пройдуть рота барабанщиків Київського військового ліцею ім. І. Богуна, прапороносна група зі штандартами чотирьох Українських та Партизанського фронтів, рота Почесної варти Збройних сил України, Київський академічний муніципальний духовий оркестр, колона барабанщиць Будинку профтехосвіти, колона воїнів-афганців та колони, сформовані представниками кожного з десяти районів столиці. Долучиться до «Маршу Перемоги» і колона учасників команди Києва, що виборюють свою перемогу у танцювальному шоу Майдан’s. В офіційній колоні Маршу очікується участь керівництва держави та міста.

О 10.30 на Майдані Незалежності розпочнеться урочистий мітинг-концерт «Ту славну весну не забути повік», під час якого очікуються виступи художніх колективів Збройних сил України, національних художніх колективів, а також представників талановитої молоді. На завершення дійства киян та гостей міста чекатиме сюрприз, пообіцяли в КМДА.

О 14.00 біля Київської міської державної адміністрації відбудеться концерт Київського академічного муніципального духового оркестру.

Окрім того, долучитися до святкування Перемоги мешканці міста зможуть і у Печерському ландшафтному парку. Там, біля Національного музею історії Великої Вітчизняної війни, об 11.00 розпочнеться марш-парад духових оркестрів «Салют Перемоги», який перейде у святковий концерт за участю художніх колективів України, що триватиме на Співочому полі щонайменше до 17.00.