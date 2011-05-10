У Черкасах монумент «Батьківщина-мати» може розвалитися?

Найбільша скульптура Черкас - монумент «Батькіщина-мати» на Пагорбі Слави - може повторити долю пам’ятника засновникам Києва, розвалитися. У черкаського монументу за 36 років проржавів металевий каркас.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті черкаської ТРК "ВІККА". Заступник голови Черкаської обласної організації товариства з охорони пам’яток історії і культури Василь ЛЮЛЕНКО зазначив, що 10-метровий монумент вже помітно похилився вправо. Свого часу спеціальна комісія, яка обстежувала скульптуру, виявила, що частина внутрішнього металевого каркасу, який утримує пам’ятник у вертикальному положенні, не пофарбована, а та, що навіть пофарбована, вже непридатна. Корозія роз’їдає метал. Та ще й фундамент під 10-метровою скульптурою ненадійний.

На думку В.ЛЮЛЕНКА, капітального ремонту монумент «Батьківщина-матір» потребував ще десять років тому. Члени Черкаської обласної організації товариства з охорони пам’яток історії і культури неодноразово ходили до мерів Черкас і просили виділити кошти на ремонт монументу. Але всі тільки обіцяли, але кошти не знайшли. За мінімальними підрахунками, ремонт скульптури обійдеться щонайменше у 300 тис. грн.

За словами директора КП «Міськсвітло» Олега КРОЩЕНКА, два роки тому він особисто перевіряв пам’ятник на міцність. І тоді претензії були тільки до газової системи. Коли підприємство монтували імітацію вічного вогню, було проведене візуальне дослідження каркасу монумента. Тоді ж ніяких тріщин виявлено не було. Тож, на думку О.КРОЩЕНКА, підстав для капітального ремонту монумент «Батькіщина-мати» немає.

Заступник міського голови Черкас Олексій ЛЕОНОВ зазначив, що щороку відповідальне підприємство оглядає монумент, де потрібно, укріплює та фарбує монумент. Якщо ж буде необхідність - обов’язково збереться комісія, яка проведе обстеження монументу «Батькіщина-мати».